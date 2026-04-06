Суд в Екатеринбурге начал рассматривать иск о неудачных родах собаки ши-тцу

Академический районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению иска местной жительницы к ветеринарной клинике «Дядя Федор» на 250 тыс. руб. за неудачные роды собаки декоративной породы ши-тцу (собака-лев, собачка-хризантема).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В исковом заявлении указано, что хозяйка обратилась в клинику в ноябре 2025 года для определения оптимальной даты плановой вязки. Однако из-за расхождения в единицах измерения гормона в результатах анализа крови дата была выбрана неудачно: собака родила только одного щенка, который погиб при родах.

Истец потребовала возместить ущерб за некачественное оказание ветеринарных услуг. В сумму иска она включила рыночную стоимость щенка породы ши-тцу, оценив его в 209 тыс. руб.

На первом судебном заседании юридический представитель клиники выразила несогласие с иском, указав на то, что все действия врачей зафиксированы документально. Суд объявил перерыв в связи с необходимостью изучить новые доказательства, представленные сторонами.

Алиса Краснова