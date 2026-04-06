Главные новости за 6 апреля: Ростов-на-Дону и область

Ростовская область заняла 57-е место среди субъектов России по размеру средней заработной платы жителей малых и средних населенных пунктов в 2025 году. Работающие жители региона получали в 2025 году в среднем 61,6 тыс. руб. За прошлый год этот показатель увеличился на 14%.

В марте 2026 года жители Ростовской области установили 7,6 тыс. самозапретов на кредит через офисы МФЦ. По этому показателю область заняла пятое место среди регионов России.

В Ростовской области сохраняется высокий уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше, в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года показатель составил 62,3%. В среднем по региону уровень безработицы находится в пределах 2,1%.

В Ростовской области шесть новых инвестиционных проектов общей стоимостью 74 млрд руб. создадут более 540 рабочих мест в 2026 году. Производства будут созданы и модернизированы в сферах машиностроения, химической и текстильной промышленности.

Чистая прибыль одного из крупнейших донских угледобытчиков — ООО «Шахтоуправление “Садкинское”», сократилась почти в восемь раз — с 70,4 млн руб. в 2024 году до 8,99 млн руб. в 2025 году.

Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск ООО «Студия анимационного кино “Мельница”» и обязал ООО «Гридневъ-Хлебъ» выплатить компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав на изображение персонажа «Лунтик».