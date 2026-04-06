Помощник свердловского депутата Госдумы станет его конкурентом на праймериз ЕР

Помощник депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова («Единая Россия»; ЕР), президент его благотворительного фонда Сергей Липанин направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) ЕР по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание Среднего Урала и нижнюю палату российского парламента. Как сказано на сайте объединения, господин Липанин намерен избраться в свердловское заксобрание по списку партии от Богдановичской территориальной группы и в Госдуму от Асбестовского одномандатного округа.

Сергей Липанин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Андрей Крапивченко Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Максим Иванов Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

По данным на 6 апреля, конкуренцию за место в Богдановичской территориальной группе списка партии Сергею Липанину составит оператор трубной линии компании «Заготпотребобщество», участник специальной военной операции (СВО) Андрей Крапивченко. На выдвижение в Госдуму по Асбестовскому одномандатному округу претендует работодатель господина Липанина — депутат Максим Иванов.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы Свердловской области в нижней палате российского парламента представляют 10 депутатов от ЕР и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России». Одновременно с выборами депутатов Госдумы пройдет голосования за кандидатов в заксобрание Свердловской области IX созыва. По его итогам 25 парламентариев изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы ЕР в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

Василий Алексеев