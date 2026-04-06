Подростка сняли с льдины в центре Ярославля

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) сняли с льдины подростка в акватории Которосли в центре Ярославля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Сообщение о человеке на оторвавшейся льдине поступило в единую диспетчерскую службу города. На место выехала оперативная группа ГИМС. 15-летний юноша дрейфовал на небольшой льдине между Даманским островом и Стрелкой. Подростка сняли с льдины и доставили на берег, где передали сотрудникам полиции.

Ему грозит штраф за выход на лед в период запрета. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в конце марта группа молодых людей устроила пикник на дрейфующей по Волге льдине.

