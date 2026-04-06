Альфа-банк запустил рефинансирование кредитов для бизнеса с гарантированным снижением платежа. Специальное предложение будет действовать по 3 мая. В рамках акции предприниматели могут перевести действующие кредиты в Альфа-банк и получить возможность уменьшить процентную ставку и снизить ежемесячный платеж. Предложение доступно как для новых, так и для действующих клиентов банка вне зависимости от отрасли бизнеса. По условиям акции сумма финансирования может достигать 150 млн руб., срок — до 10 лет, ставка рассчитывается индивидуально и начинается от 15% при подключении дополнительных опций. Решение по заявке принимается автоматически за три минуты.

Рыночные ставки по ипотеке в РФ могут опуститься ниже «психологической отметки» в 15% при ключевой ставке Банка России в 12-13% в конце 2026 — начале 2027 года. Об этом говорится в материалах «Дом РФ».

Руководство OpenAI разошлось во мнениях относительно ожидаемого в 2026 году IPO, узнал The Information. По данным издания, гендиректор OpenAI Сэм Альтман в частных разговорах утверждал, что хочет провести IPO в четвертом квартале 2026 года, несмотря на ожидания, что компания потеряет свыше $200 млрд, прежде чем начнет генерировать положительный денежный поток. Этими планами обеспокоена финансовый директор OpenAI Сара Фрайер. По ее мнению, компании нужно проделать большую организационную работу.