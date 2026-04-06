В Ростове центральный автовокзал получил убыток 96,5 млн рублей в 2025 году
За 2025 год центральный автовокзал Ростова зафиксировал убыток 96,5 млн руб. при выручке 54,5 млн руб. Эти данные размещены на сайте бухгалтерских (финансовых) отчетов ФНС России.
Фото: Алексей Елисеев, Коммерсантъ
Наибольшую часть доходов автовокзала обеспечили услуги по содержанию нежилых помещений, составив 30,2 млн руб. Продажа билетов заняла лишь второе место. По сравнению с предыдущим годом, выручка увеличилась на 222% и достигла 10,8 млн руб.
В 2025 году себестоимость продаж возросла на 87,4% по сравнению с предыдущим годом. Общая сумма составила 147,6 млн руб. В результате убыток от продаж достиг 93,6 млн руб., что на 26,6% больше, чем годом ранее. Валовый убыток увеличился до 93,1 млн руб. Годом ранее, в 2024 году, он составлял 73,9 млн руб.