Главные новости за 6 апреля: Кавказ

Реализация проектов многопрофильного клинического центра и спортивного комплекса может внести в экономику Ставрополья более 67 млрд руб. инвестиций.

Обрушившаяся на Дагестан непогода причинила ущерб 15,5 тыс. жителей республики. Все они имеют право на материальную помощь от властей.

Правительство России списывает две трети задолженности по бюджетным кредитам 11 регионам, включая Дагестан, на общую сумму 10,1 млрд руб. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об этом 6 апреля 2026 года на совещании с вице-премьерами.

По данным на конец марта 2026 года жители Ставропольского края установили 18,1 тыс. самозапретов на кредит, что на 20,5% больше, чем месяцем раньше. Из общего числа 16,2 тыс. самозапретов были установлены через «Госуслуги» и 1,9 тыс.— через офисы МКЦ.

По итогам 2025 года малые предприятия Ставропольского края продемонстрировали рост ключевых финансово-экономических показателей, обеспечив совокупный оборот 380,9 млрд руб. К началу 2026 года в региональном сегменте Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) числилось порядка 2 тыс. малых предприятий.

Ипотечный портфель Ставропольского края по итогам февраля 2026 года продемонстрировал рост на 11,7% в годовом выражении, достигнув 285,6 млрд руб., что превышает среднюю динамику по стране.