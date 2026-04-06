Бастрыкин взял на контроль расследование связанных с паводком в Дагестане дел

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовных дел по происшествиям, связанным с паводковой ситуацией в Республике Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Следственными органами СК России по Республике Дагестан расследуются уголовные дела, связанные с происшествиями, вызванными паводковой ситуацией в регионе, которые повлекли гибель людей, разрушение жилых домов и иные тяжкие последствия», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что СК России по Республике Дагестан возбудил два уголовных дела по факту гибели людей в затопленных автомобилях во время эвакуации по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Наталья Белоштейн