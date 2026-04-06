Сухогруз, затонувший в Азовском море, отбуксировали на Кубань

В Краснодарский край отбуксировали сухогруз, который был атакован украинскими беспилотниками в Азовском море 3 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Атакованное судно выгорело, а затем начало тонуть. Его обнаружили и отогнали в село Кучугуры Краснодарского края.

Известно, что после атаки 3 апреля экипаж покинул судно, морякам удалось выйти на связь 5 апреля. Они смогли добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области. Местные жители нашли на берегу девять членов экипажа. В результате атаки погибли три человека.

Как сообщил агентству один из членов экипажа, на сухогрузе было около 3 тыс. т пшеницы. Груз везли на накопитель для выгрузки.

