Главные новости за 6 апреля. Новороссийск

В результате атаки беспилотников ВСУ по Новороссийску пострадали десять человек.

По предварительным данным, в Новороссийске при ударе БПЛА оказались повреждены более 20 объектов жилой инфраструктуры.

В Геленджике упавшие обломки БПЛА повредили детский сад и жилые дома, введен локальный режим ЧС.

Во время атаки беспилотников житель Новороссийска пытался сбить дрон из ружья, стоя на балконе. Начальник управления ГО и ЧС Игорь Васильев рассказал, чем могут угрожать такие действия.

Двоих детей, пострадавших от налета БПЛА в Новороссийске, перевезли в больницу Краснодара.

В минобороны РФ заявили, что ВСУ атаковали объекты КТК в Новороссийске. Речь идет о перевалочном комплексе Каспийского трубопроводного консорциума.

