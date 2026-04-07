Амбиции на фоне падения

В марте 2026 года петербургские девелоперы ввели в эксплуатацию 55,9 тыс. кв. м жилья — почти втрое меньше, чем годом ранее. К 1 апреля в городе ввели 113,9 тыс. млн кв. м жилья — в семь раз меньше год к году. При этом власти городе заявили о планах ввести более 5 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости к 2030 году. Застройщики отмечают результаты первого квартала как стабильные и с острожным оптимизмом смотрят на дальнейшую ситуацию на рынке.

По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, в прошлом месяце строители сдали в эксплуатацию новостройки только в одном Адмиралтейском районе города. Там ввели около 41,3 тыс. кв. м в одном доме на 814 квартир. Кроме этого, 14,6 тыс. кв. м сдали в сегменте ИЖС. Год назад девелоперы ввели в строй 115,6 тыс. кв. м жилых помещений. На 1 апреля этого года в городе построено 113,9 тыс. кв. м против 701,9 тыс. кв. м, введенных за аналогичный период прошлого года.

На прошлой неделе на конференции Союза строительных объединений и организаций (ССОО) заместитель председателя петербургского комитета по строительству Валерий Усков заявил, что за период 2025–2030 годов город планирует построить более 25 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости. За прошлый год в городе уже введено 4,645 млн кв. м всех построенных объектов, обозначил он.

С учетом того, что жилье занимает основную часть вводимой недвижимости, а темпы сдачи жилых объектов, как и коммерческих, в последние годы неуклонно падают, прогнозы Смольного вводить по примерно по 5 млн кв. м всей недвижимости, вызывают вопросы. «Странным кажется то, что в прогнозе апеллируют к объемам недвижимости в целом, хотя сегменты очень разные по структуре. Например, в жилой недвижимости есть новостройки и ИЖС. По частным объектам, которых в последние годы сдавалось по 400–500 тыс. кв. м в год, нет прозрачной статистики, позволяющей понять, учитывается ли в ней новое, только что построенное жилье или вносятся данные по официально поставленным на учет (уже построенным) домам»,— рассуждает генеральный директор компании «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.

ИЖС относится исключительно к деятельности граждан, власти имеют к этому довольно опосредованное отношение, поэтому непонятно, насколько корректно вообще относить этот сегмент к учету объемов строительства в городе, добавляет участник рынка.

Цифра, указанная зампредом комстроя Усковым, более или менее выполнима, полагает господин Ельцов. Если в ближайшее время нормализуется ситуация с ключевой ставкой и рынком недвижимости в целом, он сам выйдет на такие показатели (4–5 млн кв. м жилых и нежилых объектов год). «Если в экономике будут наблюдаться глобальные сложности, как сегодня, выполнить планы будет трудно, но нельзя сказать, что невозможно. Однако хотелось бы понимать, какая стратегия стоит за этими цифрами, какие цели мы преследуем, декларируя эти показатели и, соответственно, какие усилия нужно предпринимать бизнесу и чиновникам, для того, чтобы достичь таких объемов строительства»,— подчеркнул руководитель компании «ПИА Недвижимость».

С точки зрения спроса на первичном рынке жилой недвижимости, по оценкам опрошенных девелоперов, март прошел оживленно. По словам Евгения Бескровного, коммерческого директора компании LAR Development (входит в ГК «Запстрой»), прошлый месяц даже превзошел январские показатели, поддержанные спросом на фоне изменения условий семейной ипотеки. «В годовом сравнении мы также фиксируем уверенный рост: выручка по отдельным проектам увеличилась примерно на 41%, количество сделок — на 25%»,— делится данными девелопер.

Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов рассказал, что рост выручки в марте по сравнению с февралем составил 34%, а год к году — 40%. Он отмечает, что по совокупной выручке первый квартал этого года и прошлого — почти равны. При этом доля ипотеки в минувшем первом квартале выросла относительно прошлогоднего в 1,5 раза. «На первый взгляд, это странно, ведь семейная ипотека, превратившись в одноразовую, сейчас стала менее интересной покупателям. А рост сделок с таковой в конце прошлого года значительно вымыл спрос. С другой стороны, вспомним, что представляла собой семейная ипотека год назад: первоначальные взносы на уровне 50% и выше, обязательное субсидирование, высокие требования к доходам заемщиков. С этой точки зрения, сейчас условия по семейной ипотеке гораздо лояльнее»,— констатирует господин Софронов.

Кирилл Сиволобов, основатель Bau City Development, говорит скорее об умеренном оживлении рынка в марте. «Доля ипотечных сделок оказалась значительно ниже ожиданий. Основным инструментом покупке для клиентов выступала рассрочка. Это во многом связано с тем, что в проектах, подходящих под условия семейной ипотеки, существенная часть спроса была реализована еще в декабре — январе. Дополнительным фактором стало ужесточение требований к заемщикам»,— объясняет девелопер, оценивая предварительные итоги первого квартала как стабильные.

Директор по продажам Fizika Development Полина Стрих рассказала «Ъ Северо-Запад», что в проектах премиум-сегмента март тоже прошел достаточно стабильно. «При этом ожидаемо снизилась доля ипотечных сделок, но мы были к этому готовы, так как в сегменте с ценой выше 500 тыс. рублей за квадратный метр ипотека в принципе не является доминирующим инструментом покупки»,— указывает она. Если до изменения условий семейной ипотеки ее доля в структуре сделок достигала 50%, то сейчас она сократилась до 20%. Основной спрос сместился в сторону рассрочки. В высокобюджетных проектах ее доля сегодня достигает около 70%, иногда даже выше, дает оценку участница рынка.

В проектах «Главстроя Санкт-Петербург» доля ипотечных сделок за год увеличилась: с 76% в марте 2025 года до 85% в марте 2026-го, уточнил Алексей Бушуев, коммерческий директор компании. По его мнению, ипотека по-прежнему формирует основной объем продаж, однако ее внутренняя структура заметно изменилась. «В частности, выросла доля рыночной ипотеки: если в марте прошлого года такие сделки практически отсутствовали, то в марте 2026-го их доля достигла 25%»,— приводит цифры эксперт.

Господин Бушуев полагает, что по предварительным итогам первого квартала можно говорить о постепенной стабилизации ситуации на рынке. По итогам квартала доля рыночной ипотеки в сделках компании «Главстрой Санкт-Петербург» составила 10–15%. «Речь пока не идет о массовом инструменте: такие сделки, как правило, предполагают небольшие суммы кредита при значительном первоначальном взносе. Тем не менее это показатель того, что на рынок начинает возвращаться часть покупателей, которая ранее была исключена из-за высоких ставок. Пока это ограниченный сегмент, но сам факт его появления можно рассматривать как признак постепенной адаптации спроса к текущим условиям»,— выражает он надежду.

Господин Бескровный дает «осторожно позитивный» прогноз в отношении ситуации на рынке во втором квартале года: «На динамику будут влиять уровень ипотечных ставок, трансформация программ господдержки и ценовая политика девелоперов».

Госпожа Стрих думает, что ключевыми факторами на рынке остаются изменения условий семейной ипотеки, стагнация на вторичном рынке, а также отсутствие доступной базовой ипотечной ставки. «В совокупности это сдерживает восстановление спроса на первичном рынке и не формирует предпосылок для его существенного роста в краткосрочной перспективе»,— заключает эксперт.

Алексей Бушуев также не ожидает значительного оживления продаж. «В случае дальнейшего ужесточения условий семейной ипотеки — например, введения дифференцированных ставок — она может перейти из массового инструмента в более нишевый»,— предупреждает игрок рынка.

Господин Софронов тоже опасается, что перспектива дифференциации ставок по ипотеке, в зависимости от числа детей, является фактором неопределенности в оценке будущих объемов выдач семейной ипотеки. «Судя по стремлению сократить расходы бюджета дифференциация ставки в зависимости от количества детей может ухудшить финансовые условия программы»,— резюмирует коммерческий директор ГК «ПСК».

Александра Тен