Московская предпринимательница требует с тамбовской агрофирмы почти 200 млн
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск московской индивидуальной предпринимательницы Дарьи Шурлаевой к тамбовской агрофирме ООО «Темп» Владимира Бакина. Сумма требований составляет 171,9 млн руб. Их суть не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Иск пока не принят к производству. Ранее стороны в суде не встречались.
По данным Rusprofile, ООО «Темп» зарегистрировано в Моршанске Тамбовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Руководит и владеет обществом Владимир Бакин. В 2025 году выручка общества составила 147 млн руб., чистая прибыль — 792 тыс. руб.
ИП Дарьи Шурлаевой зарегистрировано в Москве в 2015 году для аренды и управления арендованной недвижимостью. Госпожа Шурлаева также является соучредителем московского производителя хлеба ООО «Жуковский хлеб» и специализирующего на управлении недвижимостью тамбовского ООО «Август» — ей принадлежит по 30% долей.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что тамбовский поставщик зерна ООО «Агрофирма "Октябрьская"» снова подал иск к структуре ГАП «Ресурс» — «Токаревской птицефабрике». Сумма требований составляет 53 млн руб.