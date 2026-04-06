Московская предпринимательница требует с тамбовской агрофирмы почти 200 млн

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск московской индивидуальной предпринимательницы Дарьи Шурлаевой к тамбовской агрофирме ООО «Темп» Владимира Бакина. Сумма требований составляет 171,9 млн руб. Их суть не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск пока не принят к производству. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Темп» зарегистрировано в Моршанске Тамбовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Руководит и владеет обществом Владимир Бакин. В 2025 году выручка общества составила 147 млн руб., чистая прибыль — 792 тыс. руб. ИП Дарьи Шурлаевой зарегистрировано в Москве в 2015 году для аренды и управления арендованной недвижимостью. Госпожа Шурлаева также является соучредителем московского производителя хлеба ООО «Жуковский хлеб» и специализирующего на управлении недвижимостью тамбовского ООО «Август» — ей принадлежит по 30% долей.

Егор Якимов