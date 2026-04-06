На Дону ветераны ВОВ получат единовременную выплату к Дню Победы

К Дню Победы ветераны ВОВ Ростовской области получат единовременную выплату 10 тыс. руб. Надбавка поступит вместе с пенсией за апрель. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Ростовской области.

Выплаты полагаются ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий.

ЕДВ начисляется автоматически. Отмечается, что в 2025 году ее получили 168 человек.

Наталья Белоштейн