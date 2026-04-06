Для нерестовой кампании в Азовском море отобраны более 470 особей осетровых

Донские ученые отобрали более 470 особей осетровых для предстоящей нерестовой кампании в Азовском море. Из них 24 особи белуги, более 60 особей русского осетра, 27 особей севрюги и более 360 особей стерляди. Об этом сообщает пресс-служба ростовского филиала института ВНИРО.

Образцы рыб отбираются для определения генетических характеристик осетровых. Такой подход способствует сохранению генетического разнообразия и улучшает выживаемость молодых особей, выпускаемых в естественные водоемы.

Отмечается, что научные исследования в области рыбоводства способствуют улучшению технологий и увеличению результативности искусственного разведения ценных осетровых пород.

Наталья Белоштейн