Полиция выявила нарколабораторию на даче в Переславль-Залесском округе

В Ярославской области сотрудники УМВД пресекли деятельность нарколаборатории, которая была организована на территории дачного участка в Переславль-Залесском округе. Всего было изъято 8,5 кг веществ, содержащих мефедрон, сообщили в УМВД.

По информации УМВД, нарколаборатория была организована в хозяйственной постройке. Там нашли лабораторное оборудование и канистры с химическими реактивами. По версии следствия, двое обвиняемых переписывались в мессенджере с неизвестными, которые давали инструкции по изготовлению наркотиков и указывали места тайников с оборудованием и химическими реактивами.

Двое обвиняемых в производстве наркотиков — 39-летний житель Дагестана и 50-летний житель Москвы — арестованы на два месяца, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Обвиняемым грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы»,— добавили в прокуратуре.

