В Новороссийске введен режим ЧС после атаки ВСУ

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки украинских вооруженных сил. В течение дня городские власти занимались устранением последствий нападения. Работа оперативного штаба продолжается, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Рабочие группы районных администраций провели поквартирные обходы, осмотрев 54 жилых помещения. По всем повреждениям планируется составить акты оценки ущерба.

В Восточном районе пострадали 72 частных дома и пять многоквартирных зданий. Беспилотник повредил газовую трубу в одном из домовладений, что привело к утечке. Аварийные службы перекрыли газоснабжение на поврежденном участке. Управляющая компания содействует восстановлению общедомового имущества.

В Южном районе получили повреждения семь многоквартирных домов и один частный дом. На верхних этажах нескольких зданий частично пострадали кровля и балконные конструкции. В четырех квартирах зафиксирована полная потеря имущества.

В Центральном внутригородском районе поступили сведения о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах. В жилых помещениях пострадало остекление.

С утра рабочие бригады и управляющие компании занимались расчисткой территорий пострадавших объектов, убирали осколки, обломки бетона и кирпича. Всего в результате ночной атаки на Новороссийск повреждения получили 19 многоквартирных и 73 частных дома.

