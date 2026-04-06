В Дагестане завели уголовные дела после гибели людей в затопленных автомобилях

СК России по Республике Дагестан возбудил два уголовных дела по факту гибели людей в затопленных автомобилях во время эвакуации по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 5 апреля 2026 года в Дербентском районе, несмотря на затопление дороги из-за прорыва земляного вала Геджухского водохранилища, водитель решил эвакуировать с места происшествия пять пассажиров. Автомобиль снесло потоком воды в канал, где он и утонул. В результате погибли два несовершеннолетних.

«Аналогичное происшествие произошло в этом же районе с участием другого автомобиля, затопление которого привело к смерти местной жительницы и ее несовершеннолетней внучки», — добавили в пресс-службе.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн