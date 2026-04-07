«Кубань Кредит» вошел в ТОП-3 ипотек на первичном рынке

Банк «Кубань Кредит» занял 2-е место в рейтинге «Лучшие ипотечные программы на квартиры в новостройках в марте 2026 года» среди кредитных организаций из ТОП 1–50 по объему розничного кредитования. Исследование подготовил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kk.ru Фото: kk.ru

Эксперты оценивали программы по нескольким параметрам: ставкам, первоначальному взносу, срокам и другим условиям.

В марте 2026 года, на фоне снижения ключевой ставки Банка России до 15%, банки начинают постепенно корректировать ипотечные ставки. Но разница между предложениями разных кредиторов остается заметной, поэтому выбор выгодной программы особенно актуален для заемщиков.

По данным аналитиков, минимальные ставки на первичном рынке у лидеров исследования варьируются от 11,9 до 19,85% — и программа «Кубань Кредит» входит в число самых привлекательных.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

https://kk.ru/

КБ «Кубань Кредит»

ООО, 350000, Краснодарский край

г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32

ОГРН 1022300003703, ИНН 2312016641