«Кубань Кредит» вошел в ТОП-3 ипотек на первичном рынке
Банк «Кубань Кредит» занял 2-е место в рейтинге «Лучшие ипотечные программы на квартиры в новостройках в марте 2026 года» среди кредитных организаций из ТОП 1–50 по объему розничного кредитования. Исследование подготовил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».
Эксперты оценивали программы по нескольким параметрам: ставкам, первоначальному взносу, срокам и другим условиям.
В марте 2026 года, на фоне снижения ключевой ставки Банка России до 15%, банки начинают постепенно корректировать ипотечные ставки. Но разница между предложениями разных кредиторов остается заметной, поэтому выбор выгодной программы особенно актуален для заемщиков.
По данным аналитиков, минимальные ставки на первичном рынке у лидеров исследования варьируются от 11,9 до 19,85% — и программа «Кубань Кредит» входит в число самых привлекательных.
