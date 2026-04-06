В Рыбинске открыли новую ледовую арену

В Рыбинске состоялось открытие нового крытого ледового тренировочного корта. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Общая площадь спортивного объекта на Волжской набережной составляет 4,6 тыс. кв. м, размер ледового поля — 30 на 60 метров. Корт предназначен для занятий по шорт-треку, хоккею, фигурному катанию.

Арена оборудована цифровым счетчиком кругов, камерой фотофиниша, стартовым устройством, универсальным табло для игровых видов спорта, сигнальными фонарями. Здесь могут единовременно заниматься 30 человек, а всего в сутки в спортивном объекте могут тренироваться 360 человек.

«Строительство новой арены значительно разгрузит существующую ледовую площадку в "Полете". Сейчас тренировки на льду расписаны с раннего утра до позднего вечера практически семь дней в неделю»,— сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Объект построен по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». По словам господина Рудакова, на строительство город получил 475 млн руб. Объект начали строить в начале 2024 года.

Алла Чижова