В Ставрополе задержали начальника и пятерых инспекторов Ространснадзора

Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника территориального отдела автодорожного надзора по Ставропольскому краю Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу и пяти его подчиненных — государственных инспекторов, сообщили в ведомстве.

Фигурантам в зависимости от роли инкриминируют получение и дачу взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ, а их противоправная деятельность связана с деньгами за попустительство по службе.

По данным следствия, в январе 2024 года обвиняемый начальник отдела предложил подчиненным «договориться»: за взятку в 30 тыс. руб. за одну отработанную смену он не будет привлекать работников к ответственности за нарушения служебных обязанностей. В такую схему попали пять инспекторов, которые в итоге в течение нескольких месяцев регулярно платили руководителю за то, чтобы тот закрывал глаза на их упущения и нарушения при исполнении надзорных функций.

С января по июнь 2024 года за попустительство по службе начальник получил от пяти инспекторов незаконное вознаграждение на общую сумму свыше 3,9 млн руб., с учетом округленных данных — около 3,96 млн руб. Эта сумма формально квалифицируется как «особо крупный размер» взятки, что соответствует тяжелой редакции статьи по коррупционным преступлениям.

Преступная схема была раскрыта в рамках оперативнорозыскной деятельности краевого управления ФСБ России, на основе материалов которой Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечают, что противоправная деятельность фигурантов была оперативно пресечена благодаря взаимодействию следователей СК, оперативных сотрудников УФСБ и регионального управления МВД России. Сейчас ведется следствие, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, сбор записей, документов и показаний.

