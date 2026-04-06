В Нижегородской области затоплены 470 дворовых территорий, 12 мостов и 10 дорог

По состоянию на 6 апреля в Нижегородской области остаются затопленными из-за паводка 470 придомовых территорий, 12 мостов и 11 участков автодорог. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

За сегодняшний день в области затопило низководный мост через Пьяну около села Мишуково Гагинского округа, участок автодороги перед мостом через реку Малая Какша в городском округе Шахунья, а также приусадебные участки на улице Заречной в селе Кантаурово городского округа Бор.

Погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей не требуется.

Всего на сегодняшний день с нарастающим итогом затоплены: 12 мостов в Нижнем Новгороде, на Бору, в Арзамасе, Навашинском, Семеновском, Гагинском и Починковском округах; 10 участков дорог в Арзамасе, Кулебаках, Шахунье, Навашинском, Уренском, Пильнинском и Павловском округах. Придомовые территории затоплены в 11 населенных пунктах: Сарове, Шатках, Уразовке, Ваду, Урене, селах Чернуха (Арзамас), Шилокша (Кулебаки), Темта (Уренский округ), Кантаурово (Бор), деревне Чертас (Большеболдинский округ) и рабочем поселке Виля (Выкса).

Галина Шамберина