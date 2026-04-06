Минздрав Дагестана запретил жителям использовать воду из-под крана

После масштабного паводка, который в конце марта 2026 года затопил значительную часть Дагестана, министерство здравоохранения республики призвало в своем Telegram-канале жителей отказаться от использования проточной воды изпод крана и перейти на кипяченую или бутилированную воду.

Причиной такого запрета стала угроза ухудшения эпидемиологической обстановки изза возможного загрязнения водозаборов и водопроводных сетей, через которые прошла вода, насыщенная грунтом и бытовыми отходами.

Режим повышенной готовности для системы здравоохранения ввели сразу после того, как в ряде районов, включая Махачкалу, Каспийск и Хасавюрт, был зафиксирован резкий рост мутности воды в источниках водоснабжения. По данным Роспотребнадзора Дагестана, после обильных ливней и подтоплений в марте 2026 года показатели качества воды временно вышли за пределы норм: в ряде образцов в несколько раз увеличилась мутность, а также была зафиксирована вероятность попадания в систему частиц грунта и микроорганизмов. Это заставило ведомства дать единые рекомендации: пить только кипяченую или бутилированную воду, а также максимально снизить риск пищевых инфекций через тарелки, посуду и продукты.

В своем Telegramканале Минздрав Дагестана напомнил, что в ближайшие дни необходимо не только пить безопасную воду, но и тщательно соблюдать базовые правила гигиены: мыть руки с мылом, промывать овощи и фрукты после обычной мойки дополнительно кипяченой водой, а также обдавать кипятком детские бутылочки, соски, принадлежности для приготовления смесей и прочую посуду. Эти меры местные специалисты называют ключевым барьером для развития кишечных инфекций, особенно в условиях, когда в подтопленных домах и районах возрастает число контактов с загрязненной влагой и грязью.

Паводок в Дагестане начался 27–29 марта 2026 года после аномальных ливневых осадков, которые за несколько дней превысили месячную норму атмосферных осадков для региона. В результате сильных дождей произошел перелив через дамбы и русла рек, а также перегрузка канализационных и ливневых систем, которые не справились с объемами воды. В Махачкале, Каспийске и ряде прибрежных районов вода затопила сотни домов, дороги и приусадебные участки: по данным МЧС, за первую неделю после пика паводка от воды удалось освободить более 540 жилых домов, 698 приусадебных участков и около 120 участков дорог, но в ряде мест вода оставалась в подвалах и на придомовых территориях.

Станислав Маслаков