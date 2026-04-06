В Краснодаре возбудили дело об осквернении мемориала подростками

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения воинских захоронений после того, как подростки прыгали через Вечный огонь на мемориальном комплексе в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В социальных сетях распространилась информация о неподобающем поведении подростков на мемориале «Вечный огонь», расположенном на площади Памяти Героев в краевом центре. Несовершеннолетние перепрыгивали через Вечный огонь и снимали свои действия на видео.

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений). Следователь проводит необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств инцидента. Расследование контролирует аппарат следственного управления.

Алина Зорина