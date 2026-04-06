Глава СК России взялся за проблемную дорогу в Светлограде

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Олегу Сидорову подготовить доклад о ходе и результатах проверки по обращению жителей Светлограда, связанным с нарушением их прав, сообщили в ведомстве.

В комментариях социальной сети Информационного центра ведомства опубликовано обращение о проблемах с дорогой, ведущей к частным домам на Славяновском проезде: из-за отсутствия асфальта полотно размывается в дождь, а также нет уличного освещения, что затрудняет движение всех транспортных средств, включая экстренные службы, и пешеходов.

Славяновский проезд — единственный подъезд к частным участкам, с грязевыми размывами и опасными участками, особенно в сырую погоду. Документы и доказательства включают фото дороги, показания жителей и протоколы обращений, а также официальные ответы госорганов.

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение, подняв дело на федеральный уровень для проверки халатности и нарушений 293 статьи УК РФ. Олег Сидоров доложит о результатах в ближайшее время, а ведомство проконтролирует исполнение, что может привести к компенсациям или привлечению чиновников к ответственности.

