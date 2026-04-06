Бронирования летнего отдыха в Краснодарском крае выросли на 10%

Бронирования летнего отдыха на курортах Краснодарского края выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные платформы Travelline.

Общий объем бронирований по России за последние две недели увеличился на 18% год к году. Средняя стоимость размещения выросла на 3% и составляет 8,7 тыс. руб. за ночь. В структуре спроса лидирует Москва с долей 20,4% всех бронирований, показав рост на 3%. Санкт-Петербург занимает второе место с показателем 14,5% и приростом 8%. Краснодарский край с долей 13,9% замыкает тройку лидеров, продемонстрировав прирост на 10%. Далее следуют Московская область (4,2%, +1%), Татарстан (2,9%, –5%), Свердловская область (2%, +2%) и Крым (2,2%, +15%). Нижегородская, Ярославская и Калининградская области сохраняют долю около 2% каждая с динамикой, близкой к нулевой.

В прошлом году в аналогичные даты прирост по Краснодарскому краю не фиксировался, положительную динамику показывали лишь отдельные направления. В 2026 году спрос на летние месяцы в регионе увеличивается на 30–40%, при этом средние цены снижены на 5%.

Бронирования Анапы выросли на 70% при снижении цен на 10%, Сочи — на 25% (цены снижены на 10%), Туапсе — на 25% при росте цен на 25%. Более чем вдвое увеличился спрос на Дивноморское, Кабардинку и Сириус.

Алина Зорина