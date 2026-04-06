Худрук Коляда-театра Олег Ягодин намерен поставить два спектакля Николая Коляды

Художественный руководитель «Коляда-театра» Олег Ягодин сообщил, что планирует поставить два спектакля основателя театра Николая Коляды.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Ягодин

«Николай Владимирович не успел поставить два спектакля. Один — это четыре монолога для камерной сцены. Это спектакль на четырех артистов: по два монолога в каждом действии. Мы поставим эти монологи и еще поставим пьесу Николая Владимировича "Витя-Мурзилка" в сентябре»,— передает слова Олега Ягодина НСН.

Господин Ягодин добавил, что каждые выходные в театре проходят читки пьес Коляды и его учеников. С 10 апреля стартует проект «Коляда-хронология» — читки пьес, по которым Николай Коляда ставил спектакли, но которых уже нет в репертуаре.

Основатель Коляда-театра и драматург Николай Коляда умер 2 марта в возрасте 68 лет. Новым художественным руководителем Коляда-театра был избран ведущий актер театра Олег Ягодин. Директором театра стала Эка Вашакидзе, ранее занимавшая пост заместителя директора.

Полина Бабинцева