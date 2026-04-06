В Анапе установят 3,8 тысяч светодиодных светильников

В Анапе и сельских округах проводится модернизация системы уличного освещения. Как сообщила глава города Светлана Маслова, в 2026 году в Анапском районе установят порядка 3,8 тыс. современных светодиодных светильников.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В апреле работы по модернизации уличного освещения проводятся в Гостагаевской на улицах Широкая, Линейная, Зеленая, Восточная и других, в Виноградном и Уташе по улицам Красная, Зеленая и в пер. Светлом, в Супсехе на улицах Весенняя, Энтузиастов, Лазурная и прочих адресах.

Светлана Маслова подчеркнула, что в этом году на территории муниципалитета запланировано строительство и модернизация более 90 км линий уличного освещения.

