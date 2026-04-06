Ставрополье в 2025 году провело почти 35 тысяч продовольственных ярмарок

В 2025 году в Ставропольском крае провели 34,4 тыс. продовольственных ярмарок, что стало одним из ключевых инструментов поддержки местных производителей и сдерживания цен для населения. По данным регионального минэкономразвития, на этих торговых площадках реализовали 30,4 тыс. тонн продукции местных сельхозпроизводителей и переработчиков на общую сумму 4,7 млрд руб. Это на 13–15% больше, чем в предыдущем году, если сравнивать с данными за первые 10 месяцев 2025 года, отметили в ведомстве.

В крае действует 587 официальных ярмарочных площадок, что на несколько процентов выше показателя 2024 года; в октябре–ноябре 2025го их число официально оценивалось в 571 точку, то есть рост за год составил около 6%. Власти предоставляют производителям и фермерским хозяйствам места на этих площадках на льготных условиях, снижая арендную нагрузку и упрощая административные процедуры. На ярмарках чаще всего можно встретить плодоовощную продукцию, молочную и колбасную, кондитерские изделия, муку, крупу, макароны, напитки, рыбу, яйца, растительное масло, мед и другие продукты пчеловодства, то есть базовый продовольственный набор для жителей региона.

Кроме ярмарок, местные производители получают доступ к 35 рынкам, где действует более 15,6 тыс. торговых мест, в том числе стационарных и сезонных. Власти отмечают, что доля ставропольской продукции на полках розничных магазинов края уже достигла порядка 55%, что заметно ниже, чем в 2020х годах, когда локальные бренды занимали около 30–40%. Это связано и с развитием региональной программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка», и с продвижением локальных брендов через маркетплейсы вроде Ozon, где в 2025 году ставропольская продукция принесла свыше 230 млн руб. оборота.

Как рассказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин, в 2025 году провели около 3,7–4 тыс. рейдов по выявлению нарушений, в результате оформили свыше 3,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Эти меры помогли перевести часть оборота из неформального сектора в официальную торговлю, что улучшило наполняемость бюджета и снизило давление на легальных предпринимателей. В 2026 году региональные власти планируют усиливать контроль: увеличивать частоту проверок, расширять мониторинг нестационарных объектов и активнее работать с самозанятыми, которые сейчас составляют значительную часть продавцов.

Станислав Маслаков