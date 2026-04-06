Донские врачи удалили редкую аневризму школьнице

Врачи Областной детской клинической больницы Ростовской области прооперировали 14-летнюю школьницу с редкой аневризмой брыжеечной артерии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ситуацию осложняло то, что аневризма срослась с соседними органами. Тем не менее операция прошла успешно без применения искусственных имплантов.

Пациентка выписана домой. Сейчас проходит курс реабилитации и контрольные обследования.

Наталья Белоштейн