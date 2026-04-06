Банк Уралсиб — в Топ-10 рейтинга по размеру ипотечного портфеля

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по размеру ипотечного портфеля по итогам февраля, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Также Уралсиб занимает 11-е место по объемам ипотечного кредитования, в том числе на первичном рынке покупки жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. За февраль 2026 года банк увеличил объем выдачи ипотечных кредитов — до 3,4 млрд рублей, что больше в 1,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка.

25 марта Уралсиб в очередной раз снизил ставки по рыночным ипотечным программам. Ипотечный кредит (ПСК* 18,089 — 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК 19,187 — 35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.

* ПСК — полная стоимость кредита.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»