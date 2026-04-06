Судью в отставке из Нальчика обвинили в получении взяток

Судью в отставке судебного участка № 7 Нальчикского судебного района Мухамеда Темботова обвинили в нескольких эпизодах получения взяток (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено председателем СКР с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарии.

Установлено, что с ноября 2024 года по май 2025 года обвиняемый вступил в сговор со своим секретарем Марианной Карасовой и помощником Еленой Рашидовой. Фигурант неоднократно получал взятки от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. от участников судопроизводства за принятие выгодных им решений по административным делам.

«После получения в мае 2025 года ранее потребованной взятки в размере 100 тыс. рублей от местного жителя, обратившегося с заявлением в республиканское УФСБ и действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, Темботов и Карасова были задержаны», — сообщили в ведомстве.

Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Соучастникам судьи также предъявлены обвинения, уголовные дела в отношении них находятся на завершающей стадии расследования.

Наталья Белоштейн