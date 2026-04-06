«Военная активность у АЭС “Бушер” может привести к серьезной радиационной аварии»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил о высоких рисках, связанных с продолжающимися обстрелами иранской АЭС «Бушер». По его словам, это может привести к «серьезной радиационной аварии». С начала войны США и Израиля против Ирана было зафиксировано уже четыре удара по территории АЭС «Бушер». В Иране говорят о нарушении международного права и военных преступлениях, выражая недовольство тем, что МАГАТЭ напрямую не указывает на ответственных за атаки на станцию.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждает, что продолжение военной активности вблизи АЭС “Бушер” — действующей станции с большими объемами ядерного топлива — может привести к серьезной радиационной аварии с пагубными последствиями для людей и окружающей среды в Иране и за его пределами»,— указано в сообщении агентства, опубликованном 6 апреля на его странице в социальной сети Х.

Из записей агентства следует, что Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что 5 апреля недалеко от АЭС «Бушер» разорвался снаряд, что стало четвертым подобным инцидентом за последние недели.

Иран также уведомил МАГАТЭ о том, что один из охранников станции убит осколком снаряда. «На основе собственного независимого анализа новых спутниковых снимков и подробной информации об этой местности МАГАТЭ может подтвердить недавние попадания в результате военных ударов вблизи иранской АЭС в Бушере, включая одно всего в 75 метрах от периметра объекта. Анализ МАГАТЭ снимков, сделанных 5 апреля, показывает, что сама АЭС не пострадала»,— указано в сообщении МАГАТЭ.

Ранее АЭС «Бушер» обстреливали 17, 24 и 27 марта. Ни США, ни Израиль не берут на себя ответственность за эти атаки.

Рафаэль Гросси подчеркнул: «Ядерные объекты и близлежащие к ним районы никогда не должны подвергаться ударам. Подобные атаки создают реальную угрозу ядерной безопасности и должны быть прекращены». Кто именно обстреливает АЭС «Бушер» он не уточнил.

Точно такой же позиции — выражать обеспокоенность и призывать к сдержанности, не называя виновных,— МАГАТЭ придерживается и в ситуации с обстрелами Вооруженными силами Украины Запорожской атомной электростанции, что не раз вызывало критику властей РФ.

После инцидента 5 апреля Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) направила Рафаэлю Гросси письмо, в котором указано, что «последнее нападение в районе первого блока АЭС “Бушер” является нарушением международного права и примером военного преступления» (цитата по «РИА Новости»).

По мнению иранских властей, намерение МАГАТЭ ограничиться выражением обеспокоенности без прямого осуждения ударов и указания на ответственных за них — недостаточно решительная позиция.

«Очевидно, что это бездействие, особенно предвзятые политические интервью СМИ и высказывания генерального директора (Рафаэля Гросси.— “Ъ”), воодушевили агрессоров продолжать эти беспощадные нарушения, несмотря на международные правила и нормы»,— говорится в письме ОАЭИ.

В Тегеране особо возмущены недавним интервью гендиректора МАГАТЭ американскому телеканалу PBS, в котором он рассказал, где именно находятся запасы накопленного Ираном высокообогащенного урана — чуть менее 70% на объекте в Исфахане, остальное на объекте в Натанзе,— и заявил, что даже части этих материалов хватило бы для изготовления нескольких (ядерных.— “Ъ”) боеголовок.

Иранские власти скрывают, где находятся их запасы высокообогащенного урана, опасаясь, что соответствующие объекты будут вновь — как и летом 2025 года в ходе так называемой 12-дневной войны — атакованы США и Израилем. В то же время они настаивают на том, что не собираются создавать ядерное оружие.

Ранее в МАГАТЭ также неоднократно говорили, что у агентства нет доказательств того, что Иран в последние десятилетия стремится создать ядерную бомбу, а вопросы у агентства были только к его деятельности в начале 2000-х. Между тем власти США, по данным американских СМИ, не исключают проведения наземной операции в Иране с целью захвата и вывоза высокообогащенного урана (речь идет примерно о 400 кг).

5 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил ситуацию вокруг АЭС «Бушер» со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД России, в ходе беседы сторонами была «подчеркнута необходимость незамедлительно прекратить безрассудные и незаконные атаки на объекты гражданской, промышленной и энергетической инфраструктуры, включая находящуюся под гарантиями МАГАТЭ АЭС “Бушер”», и акцентирована «недопустимость создания угроз жизни и здоровью ее персонала и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона».

То, что объект находится «под гарантиями МАГАТЭ», означает, что инспекторы агентства регулярно проверяют его на предмет незаявленной ядерной деятельности, гарантируя таким образом, что государство (в данном случае — Иран) соблюдает свои правовые обязательства по использованию ядерного материала исключительно в мирных целях. При этом агентство не должно обнародовать конфиденциальную информацию, полученную в ходе инспекций (объекты в Исфахане и Натанзе тоже были под его гарантией).

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция в Иране, первый блок которой был введен в эксплуатацию в 2011 году при содействии «Росатома». Вторая очередь строительства, которая предполагала возведение еще двух энергоблоков, приостановлена на фоне военных действий. С конца февраля «Росатом» эвакуировал уже более 400 своих сотрудников, 2 апреля глава госкорпорации Алексей Лихачев объявил о подготовке финальной стадии эвакуации, в рамках которой Иран должны были покинуть порядка 200 человек.

5 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев призвал все стороны конфликта вокруг Ирана, а также МАГАТЭ «напрячь силы» и не допустить эскалации в отношении АЭС «Бушер». «Еще раз хочу призвать и противоборствующие стороны, и все мировое сообщество, и МАГАТЭ во главе с генеральным директором (Рафаэлем Гросси.— “Ъ”) не допустить никаких агрессивных действий в зоне работающего ядерного реактора (АЭС.— “Ъ”)»,— заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, военные действия вокруг ядерного объекта — это «всегда колоссальные риски». «С учетом всех сложностей вооруженного конфликта и, не дай Бог, возможных провокаций, просил бы всех напрячь силы, чтобы не допустить никаких рисков и тем более эскалации вокруг действующего ядерного объекта гигаваттной мощности»,— добавил Алексей Лихачев.

Елена Черненко