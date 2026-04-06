Евгений Солнцев рассказал про основные темы на заседании облправительства

В понедельник прошло очередное заседание правительства Оренбургской области. Губернатор Евгений Солнцев рассказал самые основные темы повестки.

С 1 апреля в регионе введен пожароопасный сезон в лесах. С 10 апреля он будет установлен на всей территории Оренбургской области и по ландшафтным пожарам. В целом для ликвидации последствий в 2026 году при необходимости будут задействованы свыше 3,4 тыс. человек и более 3 тыс. единиц техники.

В связи с пересмотром стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг будет произведен перерасчет размера субсидии на оплату ЖКУ действующим получателям. Это коснется почти 26 тысяч граждан.

На заседании также обсудили итоги работы по проведению диспансеризации граждан. С начала года профилактические медицинские осмотры прошли чуть больше 208 тысяч человек. План выполнен на 22,1%, что значительно меньше в сравнении с прошлым годом. Поручено усилить работу в этом направлении, а также ускорить работу по ранее принятым решениям в системе здравоохранения.

