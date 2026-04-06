В марте 2026 года пассажиропоток аэропорта Махачкалы увеличился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Воздушная гавань обслужила более 170 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Количество прибывших-отбывших воздушных судов выросло на 7,7% год к году и составило 1,3 тыс. В тот же период аэропорт обработал 277,5 т грузов и почты.

Самыми популярными направлениями по России стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, международные направления – Медина, Стамбул, Ташкент.

В число лидеров среди авиакомпаний на внутренних воздушных линиях за указанный период стали «Победа», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», а на международных — «Jazeera», «Uzbekistan Airways», «Flydubai».

