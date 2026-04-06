Главу отдела образования Мамадышского района уволили из-за утраты доверия

В Мамадышском районе суд признал начальника отдела образования исполкома района Ильдуса Габдрахманова виновным в мошенничестве. Его уволили в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В связи с утратой доверия уволен начальник отдела образования Мамадышского района

В связи с утратой доверия уволен начальник отдела образования Мамадышского района

Установлено, что он, имея личный долг перед руководителем потребительского кооператива, оформил фиктивный акт выполненных работ на сумму 157 тыс. руб. за организацию питания в детском саду. После этого бухгалтерии было поручено провести оплату, хотя услуги фактически не оказывались.

Перечисленные бюджетные средства были направлены на счет кооператива и использованы для погашения личного долга.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил штраф в размере 250 тыс. руб.

Анна Кайдалова