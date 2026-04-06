В Ярославле выросла цена аукциона на КРТ в поселке Толга

Начальная цена аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) в поселке Толга в Ярославле составит 270,7 млн руб., что на 36 млн руб. больше, чем ранее. Постановление о проведении аукциона подписал мэр Артем Молчанов.

Мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее мэрия объявляла аукцион на право развития территории стоимостью 234,7 млн руб. Общая площадь земли под КРТ в районе Толги составляла 537 тыс. кв. м. В феврале аукцион был отменен. Выяснилось, что в зону КРТ попали частные участки.

После уточнения территории мэрия повторно выставила участок на торги, но по более высокой цене. Аукцион состоится в течение шести месяцев.

Антон Голицын