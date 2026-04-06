Девять противопаводковых отрядов сформировали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в рамках введенного режима повышенной готовности сформировали девять противопаводковых отрядов. Это более четырех тысяч человек и свыше 600 единиц техники.

По словам главы города Юрия Шалабаева, на случай, если ситуация с паводком и подтоплениями усугубится, муниципальные власти подготовили пункты временного размещения общей вместимостью до 40 тыс. человек.

На территории города техника ежедневно откачивает воду с улиц. Двадцать бригад занимаются очисткой дождеприемных колодцев. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

«Работаем на минимизацию последствий таяния: ворошим снег, чтобы он быстрее таял, задействуем вакуумные машины, помпы – все, что помогает быстрее справляться с водой и не допускать серьезных подтоплений. Продолжаем следить за обстановкой в круглосуточном режиме»,— отметил глава города.

Также господин Шалабаев рассказал, что на территории Кстовского района из-за интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в реке Кудьме произошло подтопление низководного автомобильного моста.

В мэрии уточнили, что эта ситуация повторяется каждый год. Эвакуация жителей не потребовалась, на подъездах к мосту установлены предупреждающие знаки. Ситуация остается под контролем.

Андрей Репин