Подросток на эндуро-мотоцикле пострадал в ДТП в Новороссийске

В станице Раевской под Новороссийском произошло ДТП с участием подростка, который управлял мотоциклом эндуро. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

По данным ГАИ Новороссийска, авария случилась днем 5 апреля. 15-летний подросток, двигаясь по улице Героев со стороны улицы Ефременко, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением мотоциклом. В результате эндуро-мотоцикл опрокинулся, несовершеннолетний получил травмы.

Подростка госпитализировали в больницу с телесными повреждениями. Сотрудники госавтоинспекции установили, что мотоцикл принадлежал дяде пострадавшего.

Мужчине грозит штраф за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Возможна также уголовная ответственность за вовлечение ребенка в деятельность, заведомо связанную с риском для жизни. Родителей несовершеннолетнего могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей.

Кристина Мельникова