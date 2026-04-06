В топ по зарплатам в России выпускников попали 20 донских колледжей

В рейтинг российских учебных заведений по уровню зарплат выпускников вошли 20 колледжей и несколько вузов Ростовской области. Всего в исследование вошли 129 учебных заведений региона. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в соцсетях.

Так, колледж при Южном федеральном университете занял второе место в отрасли «Индустрия робототехники». Ростовский-на-Дону автодорожный колледж (Матвеево-Курганский филиал) получил четвертую позицию в категории «Строительство», а Донской банковский колледж стал пятым в сфере «Туризм и сфера услуг».

Новочеркасский технологический техникум-интернат Минтруда России попал в пятерку лучших техникумов страны по профессиональному обучению и реабилитации инвалидов. Седьмое место занял морской колледж Института водного транспорта им. Седова, филиал Государственного морского университета им. адмирала Ушакова.

Восьмую позицию поделили Таганрогский колледж морского приборостроения в электронной промышленности и Таганрогский техникум машиностроения и металлургии «Тагмет» в металлургии.

Больше всего образовательных учреждений попали в рейтинг в сфере машиностроения — 20 заведений. По 21 колледжу представили сельское хозяйство, туризм и сферу услуг, 16 колледжей — строительство.

В топ-20 по различным направлениям также вошли Волгодонский техникум МИФИ (11-е место в атомной отрасли), Новочеркасский геологоразведочный колледж (12-е место в горнодобывающей отрасли), Донецкое многопрофильное профессиональное училище 50 и Новошахтинский технологический техникум (13-е и 14-е место в легкой промышленности).

Рейтинг составлен в рамках национального проекта «Кадры» на основе доли трудоустроившихся выпускников через два года после окончания обучения и их медианного дохода. Показатели рассчитывали по выпускникам 2023 года.

