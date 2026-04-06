В Ростовской области объявлен пожароопасный сезон

С 6 апреля в Ростовской области начался пожароопасный сезон. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания областного правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«В регионе введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности на всей территории области», — отмечается в сообщении.

За невыполнение требований в области действует система штрафов: для граждан — от 2,5 до 4,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 25 до 45 тыс. руб., для юрлиц — от 60 до 100 тыс. руб.

Отмечается, что с началом пожароопасного сезона пожарно-спасательные подразделения региона и муниципалитеты обязаны принять все меры для минимизации количества возгораний на территории региона.

Наталья Белоштейн