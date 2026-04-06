18-летнюю волгоградку подозревают в мошенничестве с выплатами погибшего на СВО бойца

Суд в Тверской области отправил 18-летнюю уроженку Волгоградской области в СИЗО по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Девушка, по версии следствия, обманом получила деньги от родителей погибшего на СВО бойца. Об этом сообщили в прокуратуре Тверской области.

Волгоградку подозревают в получении денег от родителей погибшего на СВО бойца

Следствие полагает, что волгоградка представилась сотрудником военного ведомства и убедила родителей погибшего бойца передать ей полученные выплаты на хранение. Семейная пара, введенная в заблуждение, согласилась и передала подозреваемой 5 млн руб. наличными.

Фигурантку задержали в Москве. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова