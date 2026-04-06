Тольяттиазот — призер регионального турнира по настольному теннису

Команда «Тольяттиазота» по настольному теннису стала бронзовым призером юбилейного XX открытого первенства Самарской области SAMARA TABLE TENNIS CUP 2026. Соревнования в Самаре объединили девять сборных крупнейших компаний и предприятий региона.



Турнир проходил на площадке центра настольного тенниса «Первая ракетка» по регламенту, который включал групповой этап и решающие матчи — Золотой и Серебряный финалы. Команды боролись за победу в смешанном формате — двое мужчин и одна женщина. Каждая сборная провела три одиночные и две парные встречи.

По итогам напряженных матчей теннисисты «Тольяттиазота» уверенно прошли квалификацию и завоевали третье место в Золотом финале, подтвердив статус одного из сильнейших корпоративных коллективов Самарской области. Медали предприятию принесли инженер по авторскому надзору отдела комплексного проектирования Артур Шпотя, водитель службы аварийно-спасательных формирований Олег Шеин и ведущий инженер-технолог производственно-диспетчерской службы Арина Новикова.

Призерами SAMARA TABLE TENNIS CUP сборная ТОАЗа становится не впервые: в 2025 году этим же составом сотрудники Компании также завоевали бронзу.

Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО «ТОАЗ»: Поддержка корпоративного спорта — одно из ключевых направлений социальной политики «Тольяттиазота». Мы целенаправленно создаем условия для того, чтобы сотрудники могли заниматься спортом, реализовывать свой потенциал и достойно представлять Компанию не только на региональном, но и на всероссийском уровне. Так, совсем недавно один из участников турнира в Самаре — Артур Шпотя — стал бронзовым призером в высшем дивизионе Всероссийского зимнего корпоративного фестиваля. Выступления нашей команды в SAMARA TABLE TENNIS CUP — еще одно подтверждение, что системная работа по развитию этого направления в Компании приносит реальные результаты, что особенно символично в Международный день спорта. Гордимся нашими коллегами и желаем им новых побед!

