В Сочи возбудили уголовные дела о хищении денег при капремонте домов

В Сочи возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества при капитальном ремонте многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По поручению краевой прокуратуры была проведена проверка исполнения законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта жилых зданий. Проверка показала, что подрядная организация не выполнила предусмотренные проектно-сметной документацией работы при капремонте двух многоквартирных домов в Сочи. Компания не провела ремонт внутридомовых систем электроснабжения и крыш на общую сумму свыше 1,3 млн руб.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения органы внутренних дел возбудили два уголовных дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере).

Вопросы соблюдения законодательства при реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов остаются под контролем краевой прокуратуры.

Алина Зорина