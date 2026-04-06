За первые два месяца 2026 года Петербург посетил почти миллион туристов

Санкт-Петербург за январь и февраль 2026-го посетили 956 тысяч туристов. Город занял четвертое место среди регионов России по количеству гостей в первые два месяца года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербург за январь и февраль 2026-го посетили 956 тысяч туристов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего число туристических поездок по РФ в указанный период выросло на 2,6% — до 12 млн. Самыми популярными регионами стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, пишет ТАСС.

«Главный вывод, который мы делаем из этой статистики, — туристический поток перестал быть "историей про Москву и Сочи". Устойчивый кратный рост в регионах Кавказа, Крыма и Дальнего Востока — прямое следствие того, что вложения в инфраструктуру начинают работать как системный механизм».

Матвей Николаев