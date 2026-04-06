После отставки Фарида Мухаметшина депутатский мандат Государственного совета Татарстана передали Лутфулле Шафигуллину. Опубликовано соответствующее постановление Центральной избирательной комиссии республики.

Депутатский мандат в Госсовете Татарстана передали Лутфулле Шафигуллину

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно документу, господин Шафигуллин зарегистрирован депутатом Госсовета Татарстана седьмого созыва, ему выдадут удостоверение об избрании.

Лутфулла Шафигуллин является членом совета директоров ПАО «Таттелеком». Ранее он уже избирался депутатом Госсовета республики четвертого, пятого и шестого созывов.

Ранее сообщалось, что 17 марта Фарид Мухаметшин досрочно сложил полномочия спикера и депутата Госсовета Татарстана спустя почти 30 лет работы.

Анна Кайдалова