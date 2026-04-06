На Ставрополье суд изъял из частного пользования 84 сотки муниципальных земель

В Степновском районе Ставропольского края по иску прокуратуры суд изъял из частного пользования 8,4 тыс. кв. м муниципальных земель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что этот земельный участок без проведения торгов муниципалитет передал частному лицу в августе 2025 года. Основанием для этого стало расположение на участке гаража.

«Площадь предоставленного земельного участка превышает размеры расположенного на нем строения в 326 раз, а землепользователь не доказал необходимость использования такого большого участка в целях эксплуатации здания размером всего 25,8 кв. м»,— уточнили в прокуратуре.

На основании этого надзорный орган направил в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным. Требования прокурора судом удовлетворены.

Наталья Белоштейн