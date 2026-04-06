Доходы бюджета Удмуртии в начале года сократились более чем на 10%

Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии в январе — феврале сократилась на 12,1% год к году — до 17,4 млрд руб. Основные параметры исполнения региональной казны опубликованы на сайте минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

По налоговым и неналоговым доходам спад на 9,7% — до 12,9 млрд руб. Так, поступления в бюджет Удмуртии по налогу на прибыль организаций снизились за указанный период на 33,4% — до 2,4 млрд руб. Акцизные сборы сократились на 2,6% — до 1,2 млрд руб.

Снижение также идет по налогу на имущество организаций (-62,7%), транспортному (-53,9%) и земельному налогам (-87,6%) — до 347, 59 и 24 млн руб. Сборы по НДФЛ, напротив, увеличились год к году на 11,4% — до 7,1 млрд руб. Безвозмездные поступления из федерального бюджета уменьшились на 19,2% — до 4,3 млн руб.

Расходная часть регионального бюджета уменьшилась на 1,2% — до 22,6 млрд руб. В частности, увеличились траты на образование (+13,5%) и социальную политику (+9,5%) — до 7,6 и 5,3 млрд руб. соответственно, на здравоохранение (+11,5%) — до 2,9 млрд руб. Расходы на национальную экономику сократились на 51% — до 2,4 млрд руб. Наибольший прирост год к году наблюдается в сфере ЖКХ — до 900 млн руб. (+250,7%).

По состоянию на начало марта дефицит бюджета составил 5,1 млн руб. Годовой план доходов казны Удмуртии — 194,4 млрд руб. Расходов — 207,6 млрд руб.

Напомним, доходная часть бюджета Удмуртии в 2025 году сложилась на отметке 182,4 млрд руб. Это на 15% больше, чем годом ранее. Из них 148,1 млрд руб. обеспечили налоговые и неналоговые доходы, 34,3 млрд руб. — безвозмездные поступления. Расходы региональной казны в том году достигли 178 млрд руб. (+18,5% год к году).