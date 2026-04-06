На Дону возобновилось курсирование туристического поезда «Цветущая степь»

Круизный поезд «Цветущая степь», связывающий Москву, Ростов-на-Дону и Элисту, вновь начал курсировать по своему маршруту. Поездка в формате «поезд-отель» рассчитана на 5 дней/4 ночи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В Ростовской области туристам предлагается как обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по донской столице, так и гастрономическая, знакомящая с традиционными блюдами Дона.

Отмечается, что подобный формат туров подходит для первого знакомства с регионом.

Наталья Белоштейн