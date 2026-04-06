В Анапу пустят дополнительные поезда из Кирова

В преддверии курортного сезона в Анапу и Сочи пустят дополнительные пассажирские поезда из Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД).

Между Кировом и Анапой начнет курсировать поезд дальнего следования №241, он будет осуществлять перевозки через день. Из Кирова состав выезжает 5 июня в 21:49, из Анапы поезд отправляется 8 июня в 10:40.

Через день по Горьковской железной дороге также будет следовать поезд №531/532 с направлением Киров—Адлер. Первый дополнительный состав начнет движение из Кирова 2 июня в 17:50.

По данным РЖД, дополнительные рейсы ввели в связи с ростом пассажиропотока на побережье Черного моря в летний период.

