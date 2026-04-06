Через аэропорты Геленджика и Краснодара перевезут 1,5 млн пассажиров

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует втрое увеличить объем перевозок пассажиров из Геленджика и Краснодара в 2026 году. Об этом руководитель компании Сергей Александровский заявил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает «Ъ».

Сергей Александровский отметил, что возобновление полетов через ранее закрытые аэропорты на юге России является значимым событием 2025 года. По словам руководителя компании, в прошлом году воздушные гавани Краснодара и Геленджика обслужили 500 тыс. пассажиров.

Аэропорт Геленджика открыли в июле 2025 года, а «Пашковский» в Краснодаре — в сентябре того же года. Также на юге России функционирует аэропорт Сочи, его деятельность не приостанавливалась с началом специальной военной операции.

